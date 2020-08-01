شكرا لقرائتكم طارق خليل نجم الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ"55" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم السبت طارق خليل الشقيق الأصغر لنجم الكرة المصرية ونادى الزمالك "على خليل" ببنى سويف، بعيد ميلاده فهو من مواليد الأول من أغسطس لعام 1965 وانضم لناشئي الأهلي، ثم تم تصعيده للفريق الأول أثر أزمة نجوم الأهلي الكبار، وقرار إدارة النادي إيقافهم وإكمال مسابقة كأس مصر بفريق مكون من لاعبي تحت "21،19" سنة، شارك لأول مرة أمام الزمالك في ربع نهائي البطولة، سجل هدف التأهل في الوقت الإضافي، ثم هدف البطولة في الإسماعيلي في النهائي.

واستمر طارق خليل مع الأهلي، حتى موسم 1991-1992، وانتقل بعدها للمقاولون العرب، والمصري.

وخلال ثمانية سنوات بقميص الأهلي حقق خلالهم 3 دوري، و4 كأس مصر، وكأس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس، وبطولة إفريقيا أبطال الدوري، وكأس الأفرواسيوى ، وسجل بقميص الأهلي 25 هدفا في أكثر في 142 مباراة.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.