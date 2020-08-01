شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خليل نجم الأهلى الأسبق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"55" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل طارق خليل، الشقيق الأصغر لنجم الكرة المصرية ونادى الزمالك "على خليل" ببنى سويف، اليوم السبت، فهو من مواليد الأول من أغسطس لعام 1965 وانضم لناشئى الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول بعد أزمة نجوم الأهلى الكبار، وقرار إدارة النادى بإيقافهم وإكمال مسابقة كأس مصر بفريق مكون من لاعبى تحت "21،19" سنة، شارك لأول مرة أمام الزمالك فى ربع نهائى البطولة، سجل هدف التأهل فى الوقت الإضافى، ثم هدف البطولة فى الإسماعيلى فى النهائى.

طارق خليل استمر مع الأهلى حتى موسم 1991-1992، أنتقل بعدها للمقاولون العرب والمصرى.

وخلال ثمانى سنوات بقميص الأهلى حقق خلالها 3 دوري، و4 كاس مصر، وكأس الاتحاد المصري، بالإضافة إلى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، وبطولة أفريقيا أبطال الدورى، وكأس الأفرواسيوى، وسجل بقميص الأهلى 25 هدفا فى أكثر فى 142 مباراة.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.