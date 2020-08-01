شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يظهر فى تدريبات الطلائع غداً عقب تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غد، الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكر برج العرب، والذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، منح "الغزال" فرصة للراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من فيروس كورونا حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.

واستعرض عمرو جمال كواليس فترة تعرضه بإصابة فيروس كورونا المستجد، مرورًا بتحول مسحته إلى سلبية والشفاء من الفيروس التاجي، وقال الغزال، "الحمد لله ربنا شفانى بعد ما عرفت انى مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلى دعوات الناس، سواء اللى اتصلوا بيا أو بعتولى رسائل، كنت فى مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا".

وأضاف عمرو جمال، "محدش كبير على المرض أنا كنت عادى بتمرن فى المعسكر بتاعى مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إنى إيجابى، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندى التهابات فى الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.

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وتابع، "أشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجى مكثف، حسيت بألم فى صدرى بسبب الالتهابات، ومكانش عندى أعرض تانية غير الهمدان".

وأضاف، "عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمد لله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتى وأولادى وبشكر كل الناس اللى دعمتني، المواقف الصعبة تظهر الناس وفى ناس بتتأكد إنها تستحق تكون موجودة فى حياتك، السنة دى كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شىء، والحمد لله.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.