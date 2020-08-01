شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينصح أزارو بعدم شكوى «الاتفاق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصحت إدارة النادى الأهلى، المغربى وليد أزارو بعدم تقديم شكوى ضد «الاتفاق» السعودى بسبب الخصومات التى طالت اللاعب بخصم 50% من مستحقاتة على خلفية الازمة المالية التى طالت الاندية بسبب فيروس كورونا. وأبلغت الإدارة اللاعب بغلق ملف التعاون والتركيز فى القادم وذلك أملا فى الغاء القرار الذى طاله بالحرمان من الاحتراف فى الدورى السعودى بسبب رفضه تمديد الإعارة، وأبلغت الادارة اللاعب بعودتة للنادى بعد خلال شهر ونصف للانتظام فى التدريبات الجماعية إستعدادا للموسم المقبل، و يقضي اللاعب حاليا إجازة مع أسرته بالمغرب، ويأمل اللاعب فى حصوله على عرض إحتراف مناسب لتكرار تجربة إحترافة خارج الاهلى خوفا من التجميد خاصة أن رينيه فايلر المدير الفنى لا يرغب فى إستمراره مع الفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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