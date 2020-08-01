شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يحذر فايلر من الودية الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مصير خوض مباراة ودية ثالثة للفريق قبل إستئناف الدورى من عدمه وذلك خلال الجلسة المقرر أن يعقدها المدرب مع الجهاز المعاون قبل المران المقرر غدا الأحد على ملعب مختار التتش عقب إنتهاء الأجازة التي حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى.

ووفقا لمصدر داخل الفريق فان الجهاز الطبى بالفريق برئاسة خالد محمود نصح بعدم خوض ودية ثالثة لتجنب اصابة اللاعبين خاصة بعد شكوى عدد منهم من الإجهاد نتيجة زيادة الحمل التدريبى مؤخرا.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين فاز في الأولى على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس الجارى.