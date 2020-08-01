شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل التعاون لارسال المتبقي من مستحقات أزارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعجلت إدارة النادى الأهلى، نظيرتها بالاتفاق السعودى لارسال 100 الف دولار باقى مستحقات النادى من إعارة وليد أزارو لاعب الفريق الذي أنهى فترة الإعارة الشهر الماضى، وشددت الادارة بضرورة إرسال المبلغ لغلق الملف بشكل ودى خاصة أن الأهلى التزم بكافة الشروط المتعلقة باعارة اللاعب وليس لها دخل في أزمة أزارو الذي رفض تمديد الإعارة بداعى اعتراضه على قرار الخصم الذي طاله بسبب فيروس كورونا، كما أبد النادى الأهلى ترحيبه باستمرار التعاون مع النادى السعودى بخصوص التعاقد مع اللاعبين سواء على سبيل الإعارة أو البيع للتاكيد على قوة العلاقة بين الناديين ونفيا للانباء التي ترددت عن رفض النادى السعودى التعاون مع الأهلى في المستقبل بسبب موقف أزارو. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يستعجل التعاون لارسال المتبقي من مستحقات أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.