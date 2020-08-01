شكرا لقرائتكم عمرو جمال يعود لتدريبات طلائع الجيش غدا عقب تعافيه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستـأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غداً الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل ، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبين على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكرهم فى برج العرب بالاسكندرية ، الذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس كان أخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وفضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح الغزال فرصة للراحة عقب خروجه من المستشفى للعلاج من فيروس كورونا حتى يكون جاهزاً للظهور بشكل قوى فى التدريبات.

واستعرض عمرو جمال كواليس فترة تعرضه بإصابة فيروس كورونا المستجد، مرورًا بتحول مسحته إلى سلبية والشفاء من الفيروس التاجي، وقال الغزال: "الحمد لله ربنا شفاني بعد ما عرفت اني مصاب بكورونا شوفت دعم الناس ووصلي دعوات الناس، سواء اللي اتصلوا بيا أو بعتولي رسائل، كنت في مرحلة محتاج فعلا أشوف كل الدعم ده، دعواتكم أثرت معايا".

وأضاف: "محدش كبير على المرض أنا كنت عادي بتمرن في المعسكر بتاعي مع الفريق وكنت كويس لغاية ما كنا بنعمل المسحات وفوجئت إني إيجابي، وعلى طول روحت المستشفى عملت أشعة مقطعية وتحاليل دم وأظهرت عندي التهابات في الرئة واتحجزت للمستشفى تحت الملاحظة.

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واصل: بشكر القائمين على المستشفى لأن الناس كلها كانت بتتعامل معاملة واحدة من غير تمييز، اتحجزت 7 أيام، أول 3 أيام كان كورس علاجي مكثف، حسيت بألم في صدري بسبب الالتهابات، ومكانش عندي أعرض تانية غير الهمدان.

وتابع: عملت المسحة الأولى بعد أول 4 أيام والحمدلله اتحولت سلبية وبعد 48 ساعة وطلعت سلبية، ورجعت لبيتي وأولادي وبشكر كل الناس اللي دعمتني.

واختتم: المواقف الصعبة بتظهر الناس وفي ناس بتتأكد انها تستحق تكون موجودة في حياتك، السنة دي كانت صعبة عليا من بدايتها بسبب ظروف الكرة وانتقال متمش، لكن إرادة ربنا أكبر من كل شىء، والحمد لله.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.