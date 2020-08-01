الأهلي يقرر إجراء مسحة كورونا جديدة لـ حمدي فتحي خلال أيام

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جدة - عمرو شويل يخضع حمدي فتحي لاعب الأهلي لمسحة طبيىة جديدة خلال أيام للكشف عن شفاؤه من فيروس "كورونا" الذي أُصيب به مؤخراً حيث أجرى اللاعب مسحتين خلال الأيام الماضية وجاءت نتيجتهما إيجابية ليقرر الجهاز الطبي عزل اللاعب في منزله لما بعد أجازة عيد الأضحى المُبارك على أن يخضع اللاعب لمسحة ثالثة للإطمئنان عليه ومعرفة تماثل اللاعب للفيروس من عدمه ، لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق عقب إعلان جاهزيته للمباريات بشكل تام.
وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي منح حمدي فتحي راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى بعدما أجرى اللاعب مسحة طبية الأحد الماضي بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية وقام اللاعب بإجرائها خارج النادي داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبي الأهلي.
ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.
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