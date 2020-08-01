الدوري الأميركي: يانيس يقود عودة ميلووكي مع 36 نقطة

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لوس أنجليس: قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عودة فريقه ميلووكي باكس الى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله 36 نقطة قاده من خلالها الى الفوز على بوسطن سلتيكس بنتيجة 119-112 الجمعة، في اليوم الثاني لاستئناف الموسم بعد تعليقه لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأنهى أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، المباراة مع 36 نقطة و15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، ليقود فريقه الى تعزيز سجله الأفضل في صدارة المنطقة الشرقية، مع استئناف الموسم من دون جمهور وفي ظل إجراءات صحية صارمة، في مجمع ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا، بعد تعليقه منذ مارس بسبب "كوفيد-19".

وحقق ميلووكي فوزه الـ54 مقابل 12 هزيمة فقط، بينما تلقى بوسطن صاحب المركز الثالث في المنطقة نفسها، خسارته الـ22 مقابل 43 فوزا.

وعلى رغم تقدمه في الشوط الأول بفارق وصل أحيانا الى 15 نقطة، عانى ميلووكي الباحث عن لقبه الأول في الدوري الأميركي منذ العام 1971، لحسم النتيجة لصالحه، بعدما فرض بوسطن نفسه بقوة في النصف الثاني من المباراة، مبقيا الأرقام متعادلة حتى خلال الربع الأخير.

وكاد النجم اليوناني الشاب البالغ من العمر 25 عاما، ان يجد نفسه خارج الملعب قبل نحو دقيقة ونصف دقيقة فقط من نهاية المباراة، اذ احتسب الحكام خطأ ضده كان السادس له (ما سيؤدي الى طرده). لكنهم تراجعوا عن احتسابه بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وعادل بوسطن النتيجة 107-107 مع تبقي أقل من دقيقتين على النهاية. لكن أنتيتوكونمبو تمكن من تسجيل محاولة ناجحة مع رمية حرة إضافية، وأضاف زميله كريس ميدلتون ثلاثية، ليبقيا فريقهما في موقع الأفضلية في ما تبقى من زمن اللقاء. وأنهى ميدلتون المباراة مع 18 نقطة وخمس متابعات وثماني تمريرات، وأضاف بروك لوبيز 14 نقطة لصالح باكس.

في المقابل، كان ماركوس سمارت الذي أصيب بـ"كوفيد-19" وتعافى منه في الأشهر الماضية، أفضل مسجل لبوسطن مع 23 نقطة، وأضاف جايلن براون 22.

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49 نقطة لهاردن

وفرض نجم آخر نفسه بقوة في المباراة الأولى بعد العودة، هو جيمس هاردن لاعب هيوستن روكتس.

وقاد هاردن، أفضل لاعب في الدوري لموسم 2017-2018، فريقه الى الفوز على دالاس مافريكس 153-149 بعد التمديد، بتسجيله 49 نقطة، مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة. وأتت 23 من نقاط هاردن في الربع الأول من اللقاء، والذي شهد تسجيل الفريقين 84 نقطة بالتساوي (42-42).

وأضاف زميل هاردن راسل وستبروك 31 نقطة مع 11 متابعة وثماني تمريرات. في المقابل، كان اللاتفي كريستباس بورزينغكيس أفضل مسجل لدالاس مع 39 نقطة و16 متابعة، بينما حقق زميله السلوفيني لوكا دونشيتش "تريبل دابل" مع 28 نقطة و13 متابعة وعشر تمريرات حاسمة.

وينافس دالاس على حجز إحدى البطاقتين المتبقيتين (من ثمانٍ) في المنطقة الغربية لمنافسات الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، وهو يحتل حاليا المركز السابع مع 40 فوزا و28 خسارة.

ويتقدم دالاس على ممفيس غريزليز الثامن (32 فوزا و34 هزيمة) وبورتلاند ترايل بلايزرز (30 و37). وانتهت مباراة الفريقين أمس بفوز صعب لبورتلاند 140-135 بعد التمديد. وفي بقية مباريات الجمعة، فاز سان انتونيو سبيرز على ساكرامنتو كينغز 129-120، وفينيكس صنز على واشنطن ويزاردز 125-112، وأورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 128-118.