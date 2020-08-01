شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يفاجئ نجوم الإسماعيلى بقياسات وزن وغرامات بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على إجراء قياسات وزن مفاجئة للاعبيه بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان الجهاز الفنى قد حذر اللاعبين من زيادة الوزن حال الإفراط فى تناول اللحوم خلال العيد. ويستعد جوميز لتوقيع عقوبة مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه على كل كيلو جرام زيادة فى وزن أى لاعب بالفريق.

فى سياق مختلف، يدرس الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، إقامة مباراتين وديتين عقب إجازة عيد الأضحى لاستكمال تجهيز لاعبيه لانطلاق مسابقة الدورى بمواجهة المصرى البورسعيدى، وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.