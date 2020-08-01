شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يحتفل بالتتويج بالدورى بالفوز على جمهورية شبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الأول من أغسطس لعام 1997، فاز الأهلى على جمهورية شبين بملعبه فى مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للمارد الأحمر الذى حسم لقب البطولة رسميا قبل المباراة، تقدم هشام حنفى فى الدقيقة "14"، وتعادل حازم أبو النور لأصحاب الملعب بعدها بثلاث دقائق، وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق يسجل هادى خشبة هدف الفوز للأهلى من ضربة جزاء.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

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على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.