شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة جديدة لحمدى فتحى خلال أيام للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حمدى فتحى، لاعب الأهلى، لمسحة طبية جديدة خلال أيام للكشف عن فيروس "كورونا"، وأجرى اللاعب مسحتين خلال الأيام الماضية وجاءت نتيجتهما إيجابية ليقرر الجهاز الطبى عزل اللاعب فى منزله لما بعد إجازة عيد الأضحى المُبارك على أن يخضع اللاعب لمسحة ثالثة للاطمئنان عليه ومعرفة تماثل اللاعب للفيروس من عدمه، لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق عقب إعلان جاهزيته للمباريات بشكل تام.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الأهلى منح حمدى فتحى راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى بعدما أجرى اللاعب مسحة طبية الأحد الماضى بشكل منفرد، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية وقام اللاعب بإجرائها خارج النادى داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبى الأهلي.

ويأتى عمل المسحات بالأهلى فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس كورونا مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.