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قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع "النص الحلو" فى صيف 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يستغل نجوم الكرة أوقات الفراغ خاصة طوال الفترة الماضية فى ظل توقف النشاط قبل استئناف المسابقة الشهر المقبل بسبب فيروس ، فى السفر لقضاء وقت ممتع على البحر سواء فى الساحل الشمالى أو البحر الأحمر.

ونجد أن عددًا من الرياضيين اصطحبوا زوجاتهم على الشواطئ الخاصة لقضاء إجازة صيفية وأبرزهم، حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الخالى بنادى الجونة وإسلام محارب لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى وزوجته ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وزوجته.

كما ظهر أيضًا على الشواطى نجم الأهلى حسام غالى وزوجته بصحبة وليد صلاح الدين لاعب الأهلى السابق وزوجته، وأيضا أحمد الشيخ لاعب الأهلى وزوجته ندى وباسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى وزوجته نوران.

ويحرص نجوم على الاحتفال بأجواء الصيف على البحر على السوشيال ميديا عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة وزوجاتهم فى صيف 2020 بالصور التالية :

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محمد فضل و زوجته
محمد فضل و زوجته

 

أحمد الشيخ و زوجته ندى
أحمد الشيخ وزوجته ندى

 

إسلام محارب و زوجته
إسلام محارب وزوجته

 

باسم مرسى و زوجته
باسم مرسى وزوجته

 

حسام عاشور و زوجته و وليد صلاح و زوجته
حسام عاشور وزوجته ووليد صلاح وزوجته

 

حسام غالى و زوجته
حسام غالى وزوجته

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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