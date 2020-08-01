شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحدث إطلالات نجوم الكرة مع "النص الحلو" فى صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يستغل نجوم الكرة أوقات الفراغ خاصة طوال الفترة الماضية فى ظل توقف النشاط قبل استئناف المسابقة الشهر المقبل بسبب فيروس كورونا، فى السفر لقضاء وقت ممتع على البحر سواء فى الساحل الشمالى أو البحر الأحمر.

ونجد أن عددًا من الرياضيين اصطحبوا زوجاتهم على الشواطئ الخاصة لقضاء إجازة صيفية وأبرزهم، حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الخالى بنادى الجونة وإسلام محارب لاعب الأهلى السابق والجونة الحالى وزوجته ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وزوجته.

كما ظهر أيضًا على الشواطى نجم الأهلى حسام غالى وزوجته بصحبة وليد صلاح الدين لاعب الأهلى السابق وزوجته، وأيضا أحمد الشيخ لاعب الأهلى وزوجته ندى وباسم مرسى لاعب الإنتاج الحربى وزوجته نوران.

ويحرص نجوم الرياضة على الاحتفال بأجواء الصيف على البحر على السوشيال ميديا عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة وزوجاتهم فى صيف 2020 بالصور التالية :

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محمد فضل و زوجته



أحمد الشيخ وزوجته ندى



إسلام محارب وزوجته



باسم مرسى وزوجته



حسام عاشور وزوجته ووليد صلاح وزوجته