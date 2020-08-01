مواعيد مباريات الأحد.. نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. ويوفنتوس ضد روما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري الإيطالي، بجانب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين آرسنال وتشيلسي، ونهائي كأس البرتغال بين بنفيكا وبورتو. الدوري الإيطالي: 18:00.. بريشيا وسامبدوريا.. beIN Sports HD 4. 20:45.. يوفنتوس وروما.. beIN Sports HD 4. 20:45.. أتالانتا وإنتر ميلان.. beIN Sports HD 2. Advertisements 20:45.. ميلان وكالياري.. beIN Sports HD 3. 20:45.. نابولي ولاتسيو.. beIN Sports HD 5. نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: 18:30.. آرسنال وتشيلسي.. beIN Sports HD 1. نهائي كأس البرتغال: 21:45.. بنفيكا وبورتو.. Sport TV 1 Potugal.

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