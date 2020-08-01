بالصور.. ليفربول يكشف عن قميصه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: كشف نادي ليفربول الإنجليزي بطل بريميرليج عن قميصه الجديد لموسم (2020-21). ويتميز القميص الجديد باللون الأحمر التقليدي للفريق، مزينا باللون الأزرق الفاتح حول الياقة والأكمام. وأعلن ليفربول أنه سيطلق القميص للبيع في متجر النادي وعلى الإنترنت اعتبارا من يوم الخميس 6 أغسطس. وتُوج ليفربول الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-20) لأول مرة منذ 30 عاما. Advertisements

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