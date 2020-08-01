اليوم.. ارسنال و تشيلسي في نهائى كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والتي ستجمع بين فريق ارسنال ونظيره تشيلسى على ملعب ويمبلى التاريخي بدون حضور الجماهير .
ويبحث فريق ارسنال الى استغلال اللعب على ملعب ويمبلي من أجل إيقاف سلسلة انتصارات تشيلسي وتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وإنهاء الموسم بشكلجيد ، بعد فشل التتويج بالدوري الإنجليزي أو الدخول في المربع الذهبي.
وتاهل أرسنال إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مفاجأة غير متوقعة بعدما نجح في إقصاء مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي بنتيجة بالفوز عليه بهدفين نظيفين.
في حين يسعى فريق تشيلسي إلى إنهاء الموسم الحالي بشكل جيد من خلال التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، بعدما قدم موسما جيدا وضمن التأهل إلي دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد فوزه في على ولفرهامبتون بهدفين لهدف وإنهاء الموسم بالمركز الرابع.
وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه في المباراة الصعبة التي جمعته مع فريق مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.
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