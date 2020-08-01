رياضة | الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي مهدد بفقدان رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن رمضان صبحي نجم هيدرسفيلد تاون الإنجليزي المعار إلى صفوف الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي أصبح خارج حسابات الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة ExaminerLive البريطانية نقلاً عن مصادر مقربة من هدرسفيلد بأن رمضان صبحي نجم الأهلي الحالي أصبح قريبًا من الرحيل عن النادي الإنجليزي وأن كارلوس كوربران المدير الفني الجديد لهيدرسفيلد يضع خطة جديدة للفريق.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أنه هناك العديد من الأندية الأوروبية التي أعلنتت عن رغبتها مؤخرًا في التعاقد مع رمضان صبحي وآخر هذه العروض من أولمبياكوس اليوناني الذي قدم عرضًا تبلغ قيمته 1.3 مليون يورو بالإضافة إلى أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي وألميريا الإسباني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رغبة هيدرسفيلد الإنجليزي في الفترة الحالية هو استرداد الأموال التي دفعها لضم صبحي في 2018 من ستوك سيتي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني من أجل تأمين الخطة المستقبلية لكوربران المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإصابات وتراجع مستوى رمضان في الدقائق المحدودة التي شارك بها مع هدرسفيلد جعلت ظهوره يقتصر على أربع مباريات فقط كانت جميعها كبديل دون تسجيل أي ظهور أساسي.