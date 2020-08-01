رياضة | موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره تشيلسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام مباراة أرسنال أمام تشيلسي، على أرضية ملعب ويمبلي الدولي.

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وكان أرسنال قد عبر إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، بينما تأهل تشيلسي بعد إقصاء مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة bein Sport hd 2، الناقل الحصري للبطولة.