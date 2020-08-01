رياضة | فايلر يصدم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يصدم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استقر على استبعاد المغربي وليد أزارو من التدريبات الجماعية للفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ورفض وليد أزارو مؤخرًا تجديد إعارته في صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب خلافات على راتبه الشهري.

ومازال متبقي مبلغ 100 ألف دولار للنادي الأهلي لدى الاتفاق السعودي من استعارة وليد أزارو منذ يناير حتى يونيو الماضي.

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واتخذ رينيه فايلر قرار بعدم مشاركة وليد أزارو في تدريبات الأهلي الجماعية عندما يعود من المغرب وسوف يتدرب بشكل فردي.

ومازال رينيه فايلر متمسك بقراره السابق حول عدم رغبته في تواجد وليد أزارو في تشكيل الأهلي في الموسم المقبل وأنه يفضل بيعه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى جانب آخر، تتمسك لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح باستمرار وليد أزارو في صفوف القلعة الحمراء على الرغم من رفض فايلر وأنه هناك مفاوضات معه من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.