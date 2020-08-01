رياضة | الدوري البلجيكي يقرر 18 بدلا من 16 فريقا في الموسمين المقبلين

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدوري البلجيكي يقرر 18 بدلا من 16 فريقا في الموسمين المقبلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء قرار تمديد حجم المسابقة إلى 18 فريقا خلال اجتماع للرابطة اليوم وردا على الدعوى القضائية الناجحة لنادي واسلاند بيفرين الذي تم إنزاله لدوري الدرجة الثانية بعد قرار عدم استكمال الموسم الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
ومنحت محكمة ديندرموند التجارية نادي واسلاند بيفرين حق المشاركة في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل إضافة لغرامة مالية قدرها 5ر2 مليون يورو حال عدم إعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى.
وكان واسلاند بيفرين في المركز السادس عشر الأخير قبل إنهاء الموسم اضطراريا بسبب أزمة وباء "كورونا".
ومن أجل تجنب إقامة المسابقة بمشاركة 17 فريقا في ظل تصعيد فريق واحد عن طريق دور فاصل بين فريقين من دوري الدرجة الثانية ، سيتم تصعيد الفريقين سويا من دوري الدرجة الثانية إلى جميع الأندية الـ16 التي كانت تتنافس بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.
وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري البلجيكي بعد أسبوع واحد وبالتحديد في الثامن من أغسطس المقبل.