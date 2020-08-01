رياضة | نيمار يرفض العودة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيمار يرفض العودة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض العودة إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن أصبح مختلفًا مع باريس سان جيرمان، ويريد التواجد في ملعب حديقة الأمراء لمواسم مقبلة.

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وتابع الموقع، أن نيمار كان يريد العودة إلى برشلونة العام الماضي، ولكن هذا الموسم أصبح شغوفًا على التواجد في باريس خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع، أن فإن عملية عودة نيمار إلى برشلونة، من الصعب إبرامها هذا الصيف، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بشدة على اقتصاد كرة القدم.

وأتم الموقع، نيمار نيمار يعيش حالة ازدهار في باريس، و لا يتردد في إعلان حبه للعاصمة باريس على مواقع التواصل الاجتماعي.