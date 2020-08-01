رياضة | اللجنة الخماسية تعطي الضوء الأخضر لانضمام صلاح للأوليمبياد

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اللجنة الخماسية تعطي الضوء الأخضر لانضمام صلاح للأوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون كرة القدم المصرية الضوء الأخضر للمدرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لصفوف المنتخب الأوليمبي، في أوليمبياد 2021.

وأكدت مصادر مطلعة داخل اللجنة الخماسية، أن شوقي غريب سيسافر لإنجلترا، من أجل الاتفاق مع محمد صلاح على الانضمام للمنتخب الأوليمبي خلال الأوليمبياد.

وأكد شوقي غريب، أنه سيبذل قصارى جهده لإقناع اللاعب بالانضمام للمنتخب الأوليمبي.

وأوضح غريب، أن اللجنة الخماسية تنتظر موقف الإتحاد الدولي من أجندة شهر أكتوبر، حيث من المقرر أن يشترك المنتخب الأوليمبي في دورة في الإمارات، تضم منتخبات الأرجنتين والبرازيل والسعودية.