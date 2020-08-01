رياضة | صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي عرضوا على مسئولي الزمالك إجراء صفقة تبادلية من أجل إتمام صفقة انتقال حميد أحداد إلى الرجاء المغربي بشكل نهائي.

واقترح مسئولو الرجاء على الزمالك اختيار لاعب من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق المغربي ليكون ضمن صفقة أحداد لتسهيل إتمام الصفقة.

ويرفض مسئولي الرجاء المغربي الإعلان عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذي عرضهم في حين يترقب مسئولو الزمالك رأي كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض في ثلاثي الرجاء المعروض عليهم.