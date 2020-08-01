رياضة | جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم اللاعب الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، مستقبله مع النادي من البقاء اول الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "مبرور"، إن جاريث بيل قرر البقاء مع ريال مدريد لموسم جديد، حيث أنه لا يريد تخفيض راتبه الذي يعيق انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وترغب بعض أندية إنجلترا في ضم لاعب ريال مدريد، الا ان راتبه العالي يعد عائق كبير في إتمام الصفقة.

ولا يشارك جاريث بيل مع ريال مدريد بصفة أساسية خلال الموسم الجاري، ويعتمد زيدان مدرب الفريق عليه كلاعب بديل.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم بعد غياب لموسمين متتاليين منذ عام 2017.