رياضة | موعد مباراة يوفنتوس ضد أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أولمبيك ليون يوم الجمعة 7 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاليانز ستاديوم، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد ليون :-

وسوف تقام المباراة بين يوفنتوس وفريق أولمبيك ليون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ليون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين فريق يوفنتوس واولمبيك ليون عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

ونجح فريق أولمبيك ليون في تحقيق الفوز على يوفنتوس بنتيجة هدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت في فرنسا.