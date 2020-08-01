شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع بجهازه المعاون قبل مران الغد لترتيب برنامج الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون قبل مران غداً ، الأحد، من أجل ترتيب برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة ويبحث المدرب السويسري مع معاونيه خوض مباراة ودية جديدة من عدمه استعدادا لعودة الدوري بمواجهة انبي يوم 9 أغسطس المقبل ، ويبحث المدير الفني مع مساعديه مدى جدوى خوض ودية ثالثة بعدما خاض مباراتين وديتين أمام سموحة والجونة، ولم يحسم فايلر الملف بشكل نهائى رغم وجود اتجاه قوي لعدم خوض مباريات جديدة فى الفترة المتبقية قبل استئناف الدوري ، مع الاكتفاء بخوض خوض تراى ماتش داخلي مثلما فعل من قبل مرتين ولكن يبقى الملف مطروحا للمناقشة لحسمه خلال الساعات المقبلة وسط وجود كافة الاحتمالات فى هذا الصدد.

وحقق الأهلي عدة مكاسب من وراء وديتي سموحة اللتين خاضهما يوم الجمعة الماضي ثم أمس الثلاثاء، باستاد التتش استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً ، وفاز الأهلي على سموحة برباعية نظيفة ثم فاز على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليخرج المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعدة مكاسب فنية قبل عودة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهل الأهلي المسابقة المحلية بمواجهة إنبي يوم 9 الشهر ذاته ، كما يستعد الأهلي لمباراتي الوداد المغربي في نصفي نهائي دوري أبطال أفريقيا أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر المقبلين.