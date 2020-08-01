شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يناقش مع مسئولي الإنتاج الحربى خطة العودة للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مناقشة خطة عودة فريقه للتدريبات عقب تعافيه من فيروس كورونا وكذلك تعافى عدد كبير من اللاعبين، حيث يتواصل المدير الفنى مع مسئولي الإنتاج الحربى لوضع خطة عودة التدريبات وإقامة مباريات ودية لتجهيز فريقه لعودة مسابقة الدوري، وأخطر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة على أى لاعب يتعرض للإصابة مجددًا بفيروس كورونا بغية إلزام اللاعبين بعدم التهاون والالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية حتى لا يتكرر الموقف الذى تعرض له الفريق بإصابة 18 لاعبًا دفعة واحدة بالفيروس اللعين لاسيما قبل عودة بطولة الدوري.

وانتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا.

أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة لحسم مصيرهم.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى، أن حالة مختار مختار المدير الفنى للفريق باتت مستقرة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مسحة تأكيدية له و9 لاعبين آخرين للتأكد من التعافى بشكل نهائى من كورونا قبل نزول التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدورى.

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وقال مهدى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1، إنه طلب من اتحاد الكرة بشكل ودى تأجيل أول مباراتين له بالدورى بسبب الإصابات العديدة بين اللاعبين بـ كورونا من بينهم حارسا مرمى، وهو ما يجعل خوض مباريات الدورى فى مواعيدها أمرًا صعبًا، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لم يرد عليه حتى الآن.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.