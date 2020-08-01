سان جرمان يحرز اللقب بركلات الترجيح ضد ليون

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باريس: أحرز باريس سان جرمان لقب النسخة الاخيرة من مسابقة كأس رابطة الاندية الفرنسية لكرة القدم، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي، الجمعة في باريس.

وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الاندية المحلية، مقررة اصلا في الرابع من ابريل الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19.

ورفع سان جرمان رصيده الى تسعة القاب قياسية في المسابقة، محققا الـ"غران شيليم" المحلي بعد تتويجه بالدوري، الكأس وكأس الابطال.

واهدر الركلة الاخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه صدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

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وتوّج سان جرمان بطلا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية ابريل بسبب تفشي كورونا، قبل ان يتوج بكأس فرنسا الاسبوع الماضي على حساب سانت اتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.

في المقابل، كان ليون يبحث عن اول القابه منذ الكأس المحلية في 2012، وعن تأهل اوروبي لم يفارقه منذ 1997.

وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 1997، علما بانه حل سابعا في الدوري المحلي.

وجاءت المباراة قبل استحقاق بالغ الاهمية للطرفين في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل ليون على يوفنتوس الايطالي في اياب ثمن النهائي بعد ان تغلب عليه ذهابا 1-صفر، فيما يلتقي سان جرمان في ربع النهائي في 12 اغسطس في لشبونة مع أتالانتا الايطالي أحد ابرز الاندية في القارة هذا الموسم.