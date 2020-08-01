شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي وكهربا وصالح جمعة يرفعون شعار "يا رب استرها" مع عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عودة مسابقة الدوري للظهور على سطح الأحداث الكروية بعد تجميد دام شهور طويلة بسبب جائحة كورونا فإن هناك بعض اللاعبين داخل الأهلى سوف يستقبلون عودة المسابقة المحلية بشعار "يارب استرها" في ظل المخاوف التي تطاردهم بين الحين والآخر ونستعرضها في السطور التالية..

أحمد فتحى

يخشى أحمد فتحى نجم النادى الأهلى والذى أعلن انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل دوامة التجميد لفترة طويلة مع المارد الأحمر مع عودة مسابقة الدوري ورغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى في إبعاده عن التشكيلة الأساسية ومنح الفرصة كاملة للظهير الأيمن محمد هانى بغية تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ليس التجميد فقط هو الأمر الذى يخشاه الجوكر في الأهلى وإنما حتى المشاركة وارتداء فانلة المارد الأحمر من جديد قد تعرضه لدوامة من الهجوم الجماهيرى بعد تفضيله عرض بيراميدز ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء بسبب الفروق المادية بين العرضين.

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.



كهربا

وبعد أن تم تخفيض عقوبته من اتحاد الكرة بالإيقاف ثمانية مباريات بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى يواجه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى شبح الإيقاف مجددًا بفرمان من "فيفا" وهو الأمر الذى يثير مخاوف اللاعب مجددًا خوفًا من تعطل مسيرته مع القلعة الحمراء بقرار إدارى آخر.

وأرسل كهربا ردًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسئولو قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

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فيما يستعين مسئولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

صالح جمعة

ويخشى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من انقلاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عليه مجددًا وعدم منحه فرصة الظهور مع المارد الأحمر لاسيما بعد أن منحه فرصة جديدة لمدة 60 يومًا رغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخرًا بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية من أجل الحديث مع صالج جمعة عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات، واعترف فايلر للاعب الأهلى بأنه لن يكون فى حساباته خلالها، وهو ما تقبله اللاعب وأكد أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفنى من أجل العودة بشكل تدريجى لحساباته الفترة المقبلة.