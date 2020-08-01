شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر أندية القسم الثالث بإستئناف الدورى هذا الموسم خلال أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسم الثالث بإستئناف مسابقة الدورى هذا الموسم وعدم الغائها، على أن تعود أول شهر أكتوبر المقبل، فى ظل صعوبة الوصول لطريقة مرضية بشأن تحديد الصاعدين للقسم الثانى، حيث ترفض جميع الأندية فكرة المباراة الفاصلة بين الأول والثانى، بجانب أن المباريات المتبقية تتمثل فى 3 مباريات والفارق فى بعض المجموعات بين الأول والثانى نقطة واحدة، وهو ما يجعل فكرة الإلغاء صعبة للغاية، لذا تتجه النية لاستكمال دورى القسم الثالث.

وقرر اتحاد الكرة فى وقت سابق استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتبارًا من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.. ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة التي سيقوم بها الاتحاد اعتبارًا من 4 أغسطس المقبل وفق جدول سيتم إعلام الأندية المعنية به.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفدرالية مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

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وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضًا أنه فى حال إصرار "كاف" على إقامة الدور قبل النهائى للكونفدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها فى بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذى تقدم رسمياً للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند "كاف" من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.