رياضة | رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من صالح جمعة إلى جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الاهلي، رسالة مؤثرة إلى جماهير الأحمر، بعد عودته إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى، وذلك بفرمان موجه من المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وقد أصدر فايلر قرارًا بعودة اللاعب، إلى المران الجماعية للفريق مرة أخرى، وذلك بعد فترة غياب طويلة، إلا أنه لم يشارك حتي الآن في أي مباراة ودية للفريق، وذلك بحجة عدم الجاهزية البدنية.

وكتب صالح جمعة، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":" سأفعل ما في وسعي لإسعاد جمهور الأهلي العظيم، والذي يدعمني كل الدعم خصوصاً في الفترة الأخيرة".

وأضاف:" أشعر بالخجل، بسبب تقصيري في حق النادي و الجماهير، وأمل أن أسعد الجماهير في الفترة المقبلة".