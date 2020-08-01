رياضة | مدرب العربي القطري يكشف عن أسباب الهزيمة أمام الغرافة

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب العربي القطري يكشف عن أسباب الهزيمة أمام الغرافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيمير هالجريمسون المدير الفني لفريق العربي، أن ناديه عازم على استعادة توازنه في دوري نجوم قطر لكرة القدم، حينما يواجه الريان غدا السبت، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وكان العربي تعرض للخسارة في المرحلة الماضية أمام الغرافة صفر /1، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس، وتزداد صعوبة فرصه في احتلال أحد المراكز الأربع الأولى في الترتيب.

وقال هالجريمسون -في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ونقلها الموقع الرسمي لدوري نجوم قطر، اليوم الجمعة: إن الخسارة أمام الغرافة كانت صعبة وقلصت حظوظ الفريق في التأهل للمربع الذهبي.

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وأضاف: "سنحاول استغلال كل فرصنا في الأربع مباريات المتبقية، وسنرى ما سيحدث في النهاية، ولكن من الصعب تخطي الغرافة في جدول الترتيب الحالي".

من جانبه أكد حمدي الحرباوي لاعب العربي أن منافس فريقه الريان سيخوض المباراة المقبلة بكل جدية، خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط بينه وبين المتصدر الدحيل.

وعن تأثر العربي بغيابه عن المباراة الماضية أمام الغرافة قال: "الفريق بحاجة الى كل لاعب خاصة في اللقاء الماضي أمام الغرافة، ولكني جاهز للقاء الريان، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير"