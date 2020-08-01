رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز، الموافقة المبدئية علي رحيل نبيل عماد دونجا لاعب الفريق لنادي الزمالك، وذلك بعد إصرار اللاعب على الانتقال للأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية إلى أن دونحا قد أبلغ زملائه في الزمالك على موافقه ناديه على انتقاله للقلعة البيضاء في الموسم الكروي الجديد، وأن المتبقي هو الاتفاق على المقابل المادي بين الفريقين.

ووقع دونجا خلال الأيام الماضية على عقود انضمامه للزمالك ، قبل أن تبدا مرحلة التفاوض بين إدارة الناديين.

وشهد الموسمين الحالي والماضي تألق بشكل لافت للنظر للاعب في قيادة خط وسط بيراميدز مما أهله للانضمام للمنتخب وتمسك الزمالك بالتعاقد معه ليكون بديل لطارق حامد.