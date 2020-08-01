رياضة | تشكيل تشيلسي المتوقع ضد آرسنال في نهائي كأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي المتوقع ضد آرسنال في نهائي كأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية اليوم السبت مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى تشيلسي ضد آرسنال فى ديربي مدينة لندن فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي تشكيل نادى تشيلسي المتوقع لمواجهة أرسنال فى نهائي كأس إنجلترا:

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حراسة المرمي: كبايرو.

خط الدفاع: الونسو، ازبيكويتا، روديجير، زوما.

خط الوسط: جورجينهو، كوفيتش، مونت.

خط الهجوم: ويليان، جيرو، بوليستش.