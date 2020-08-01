رياضة | فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة أكرم توفيق

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة أكرم توفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني بالنادي الأهلي، على عدم التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز، والاكتفاء بعودة أكرم توفيق.

وقد قدم توفيق مستوى متميز مع الجونة خلال فترة إعارته، يجعل السويسري يعتمد عليه بدعم خط وسط الأهلي وعدم التعاقد مع أي لاعب آخر.

وبجانب رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن خط الوسط، وذلك بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب أكرم توفيق المشاركة أساسياً في تشكيل الفريق، أو يكون له دور واضح و فعال مع الفريق خلال فترة مشاركته مع الأهلي.