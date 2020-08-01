شكرا لقرائتكم الأهلي يحدد 4 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد النادي الاهلي 4 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما إنتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي الذي سبق وأكد أنه يرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وأبلغ اللاعب بهذه الرغبة خلال جلسة جمعتها منذ عدة أسابيع وهي الجلسة التى أكد فيها رمضان أيضاً أنه لن عود لأوربا إلا أذا تلقي عرضاً من دوري قوي ومع نادي يشعر بأنه سيكون إضافة له.

وقال مصدر في الاهلي أن النادي سبق وقدم عرضاً بـمليوني و500 ألف جنيه إسترليني ثم رفعه إلى 3 ملايين جنيه إسترليني وأخيراً إلى 4 مليون جنيه إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير لذا أكدت الإدارة الحمراء أن هذا هو أعلي مبلغ يمكن أن يدفعه النادي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي ورفضت الإدارة تلبية مطلب هيدرسفيلد بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لإتمام الصفقة ويعول الاهلي في سبيل إتمام الصفقة على "رغبة" اللاعب التى أعلنها مؤخراً وهي البقاء في الاهلي عدم وجود عرض قوي يرحل له بعدما تأكدت عدم عودة النادي الإنجليزي في إستعادة اللاعب حيث يرغب هيدرسفيلد في بيع اللاعب سواء للأهلي أو لغيره.