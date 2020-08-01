شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النادي الأهلي 4 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما انتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي الذي سبق وأكد أنه يرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وأبلغ اللاعب بهذه الرغبة خلال جلسة جمعتها منذ عدة أسابيع وهي الجلسة التى أكد فيها رمضان أيضاً أنه لن عود لأوروبا إلا أذا تلقي عرضاً من دوري قوي ومع نادي يشعر بأنه سيكون إضافة له.

وقال مصدر في الأهلي أن النادي سبق وقدم عرضًا بـ مليوني و500 ألف جنيه إسترليني ثم رفعه إلى 3 ملايين جنيه إسترليني وأخيرًا إلى 4 ملايين جنيه إسترليني أي ما يقرب من 80 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير لذا أكدت الإدارة الحمراء أن هذا هو أعلي مبلغ يمكن أن يدفعه النادي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي ورفضت الإدارة تلبية مطلب هيدرسفيلد بدفع 5 ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لإتمام الصفقة ويعول الأهلي في سبيل إتمام الصفقة على "رغبة" اللاعب التى أعلنها مؤخرًا وهي البقاء في الاهلي عدم وجود عرض قوي يرحل له بعدما تأكدت عدم عودة النادي الإنجليزي في استعادة اللاعب حيث يرغب هيدرسفيلد في بيع اللاعب سواء للأهلي أو لغيره.