شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: أفضل المشاركة كلاعب وسط وليس قلب دفاع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رامي ربيعة، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، أنه يفضل المشاركة كلاعب وسط عن المشاركة في قيادة خط الدفاع.
وأوضح ربيعة خلال تصريحات تليفزيونية: «مركز لاعب الارتكاز هو الأحب إلى قلبي مقارنةً باللعب كقلبي دفاع أو ظهير أيمن».
وأردف: «أفضل دائماً التوصيب وعمل الزيادة الهجومية، كذلك مركز لاعب الوسط يتيح للاعبي الدفاع بتصحيح أخطاء شاغليه، عكس قلب الدفاع الخطأ فيه يكون صعب تعويضه».
وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه بدأ مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كظهير أيمن، والبرتغالي مانويل جوزيه أول من دفع به كـ«ليبرو» و«مساك».
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