شكرا لقرائتكم رامى ربيعة: ندمت على إنهاء الاحتراف وجماهير الأهلى تحتاج أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عودته من تجربة الاحتراف قرار خاطئ موضحا أنه تسرع في هذا الشأن خاصة بعد رفضه اللعب مع فريق رديف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي.

وكان رامي ربيعة قد خاص تجربة احتراف في صفوف فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل أن يعودة من جديد للأهلي في عام 2015.

أضاف ربيعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "خضت تجربة احتراف في نادي سبورتينج لشبونة وأنا في عمر الـ 19 سنة، وندمان على العودة، لأنني كنت أريد الاستمرار وأبلغت وكيل أعمالي أنه لا يوجد لدي مشكلة في اللعب بنادي أقل، ولا أريد أن أكون موظف ولكن أريد المشاركة وإثبات نفسي ولا أكون احتياطي".

وأردف رامي ربيعة: "وكيل أعمالي رد علي أنه سيحضر عرضًا قبل شهر يونيو ومع بداية فتح باب الانتقالات، ولكن تفاجئت بعدم وجود أي عرض، وأن الأهلي يريد عودتي له، وهذا جعلني سعيد جدًا، ولكني كنت أريد الاستمرار في الاحتراف".

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واستطرد: "جماهير الأهلي تحتاج للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذا عملنا وطموحنا بالفترة المقبلة".

واختتم: "أحب اللعب في خط الوسط من أجل الزيادة الهجومية والتسديد على المرمى، وطوال فترة الناشئين كنت أشارك كظهير أيمن، ومع مانويل جوزيه لعبت في مركز الليبرو".