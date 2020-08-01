شكرا لقرائتكم رامى ربيعة: الدوري مازال في المعلب وبطولة أفريقيا هدفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن فريقه لم يحسم بطولة الدوري المصري هذا الموسم على الرغم من الفارق الكبير في النقاط مع المنافسين معللا ذلك بأن كرة القدم علمته القتال حتى آخر نفس.

أكد ربيعة في تصريحات لقناة الأهلى أن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هدف جميع لاعبي الأحمر هذا الموسم خاصة أن اللقب القاري غائب عن خزاءن القلعة الحمراء منذ فترة طويلة" مضيفا:" دوري أبطال أفريقيا بالنسبا لنا هدفنا ورقم واحد ومش مهم مين يلعب أولا".

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تابع مدافع الأهلى حديثه عن فايلر المدير الفنى :" فايلر شخصية محترمة ويقف على مسافة واحدة من جميع اللاعبين ويحاول دائما أن يفهم العقلية المصرية ".

واختتم:" لا التفت إلى "السوشيال ميديا" وإلا كنت وقعت نفسيا لو لم أكن لاعب كرة كنت أتمنى أن أكون مهندس ديكور".