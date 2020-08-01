جوارديولا: ليفربول أصعب فريق واجهته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب، وماقدمه «الريدز» منذ توليه قيادته، مؤكداً أنه أصعب فريق واجهه في مسيرته التدريبية.

وقال جوارديولا في حديث صحفي: كلوب هو الشخص الذي جعلني أفكر كيف أتغلب عليه أكثر من غيره، فريقه سريع في الارتداد الدفاعي، قوي استراتيجياً، ويمتلك لاعبوه قوة ذهنية كبيرة. وتابع: إذا سمحت لهم بالسيطرة فإنهم يحاصرونك في المنطقة، ولا يمكنك الهروب، وإذا هيمنت عليهم فإنهم يركضون في المساحات الشاغرة افضل من أي فريق آخر.

وإذا ما كان ليفربول أصعب خصم واجهه، قال: نعم، لطالما قلت إن ريال مدريد كان فريقاً قوياً جداً في مسيرتي التدريبية، حيث ساعدني على أن أكون مدرباً أفضل بسبب المنافسة القوية، سواء مع مدربيه جوزيه مورينيو، أو مانويل بيليجريني، وجميع المدربين الذين كانوا لديه، لكن إذا سألتني أيهما كان أصعب منافس بالنسبة إلي، سأقول ليفربول. في السنوات الأولى عندما وصلت إلى إنجلترا، كان ليفربول أضعف قليلاً من الآن، وكان ريال مدريد أقوى، لكن فريق ليفربول الحالي هو المنافس الأصعب الذي واجهته في مسيرتي التدريبية.