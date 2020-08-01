شكرا لقرائتكم خبر عن الـ «NBA» يعاود نشاطه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف، عاود دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين(NBA) نشاطه وفاز لوس أنجليس ليكرز على جاره ليكبرز قي الوقت القاتل.

وكانت العودة إلى المنافسات مثالية بالنسبة لليكرز الذي حسم المواجهة مع كليبيرز في الوقت القاتل، ليبتعد في صدارة المنطقة الغربية بفارق 6 مباريات ونصف عن جاره بالذات، وسجل أنتوني ديفيس 34 نقطة، وليبرون جيمس 16 نقطة منها سلة الانتصار في آخر 12,8 ثانية.

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