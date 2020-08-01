الوصافة ولقب الهداف يشعلان ختام الدوري الإيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُسدَلُ الستار غداً السبت وبعد غد الأحد على الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي وصل إلى بر الأمان بعد الاضطرابات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، مع استمرار الصراع على الوصافة حتى الرمق الأخير بين إنتر ميلان وأتالانتا ولاتسيو الذي سيكون أمام فرصة لمساعدة هدافه تشيرو إيموبيلي على دخول التاريخ.

ويلعب غداً السبت يوفنتوس مع روما، وأتلانتا مع إنتر ميلان، وميلان مع كالياري، ونابولي مع لاتسيو، والأحد ليتشي مع بارما وجنوى مع فيرونا لتجنب الهبوط.

وبعد أن حُسم اللقب لصالح يوفنتوس الذي توج بطلاً للموسم التاسع توالياً وضمان كل من إنتر ميلان وأتالانتا ولاتسيو المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، تتجه الأنظار غداً السبت إلى معركة الوصافة والهداف.

وشاءت الصدف أن يكون الختام بمواجهات من العيار الثقيل، إذ يحل إنتر ميلان ضيفاً على أتالانتا في برجامو، فيما يسافر لاتسيو إلى الجنوب للقاء نابولي، في وقت يتواجه يوفنتوس البطل على أرضه مع روما الضامن لمركزه الخامس ومشاركته الموسم المقبل في «يوروبا ليج»، على غرار ميلان السادس الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني ونابولي السابع الذي يشارك مباشرة في دور المجموعات كبطل لمسابقة الكأس.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن كل من أتالانتا ولاتسيو، ما يجعل ممثل برغامو الذي سيشارك للموسم الثاني توالياً في دوري الأبطال، سيد مصيره بحسب ما أفاد مدربه جان بييرو غاسبيريني، مشدداً "نحن أسياد مصيرنا، إنهاء الموسم في المركز الثاني يتوقف علينا فقط".

ويسعى غاسبيريني من خلال مباراة إنتر ميلان أن يحضر فريقه بأفضل طريقة لمواصلة المشوار التاريخي في دوري أبطال أوروبا حيث يتواجه مع باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع النهائي المقرر من مباراة واحدة في العاصمة البرتغالية لشبونة يوم الثاني عشر منأغسطس.

وصافة تاريخية

وقدم ممثل برغامو موسماً رائعاً على أصعد عدة، وراكم الأرقام القياسية الشخصية الواحد تلو الآخر، إن كان من حيث عدد النقاط (78 حتى الآن)، والأهداف المسجلة (98)،والانتصارات المتتالية (9)،والأهداف المسجلة في مباراة واحدة (7 أهداف في ثلاث مناسبات)، عدد الانتصارات (23) أو أكبر انتصار (7-صفر على تورينو).

وفي حال نجح في الفوز على إنتر ونيل الوصافة سيتفوق أتلانتا على الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي حين حقق أفضل ترتيب له بحلوله ثالثاً.

من جهة أخرى، يتطلع تشيرو إيموبيلي الذي يسافر وفريقه لاتسيو إلى نابولي لتسجيل هدف لمعادلة الرقم القياسي في الدوري الإيطالي لعدد الأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم مهاجم يوفنتوس الحالي الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي سجل 36 هدفاً في 2015-2016 حين كان يدافع عن ألوان نابولي.

ويملك إيموبيلي حالياً 35 هدفاً بفارق 4 أهداف عن كريستيانو رونالدو الذي من المستحيل اللحاق بمنافسه وتسجيل 4 أهداف كون فريقه يوفنتوس سيواجه روما.

وضمن إيموبيلي أقله نيل الحذاء الذهبي لأفضل هداف في القارة الأوروبية بعد أن تقدم بهدفه الخامس والثلاثين بفارق هدف على الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي.

وتتجه الأنظار غداً الأحد إلى معركة البقاء، حيث يسعى كل من ليتشي وجنوى إلى تجنب اللحاق بسبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية حين يتواجهان مع بارما وفيرونا على التوالي.

ويحتل جنوى المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط أمام ليتشي، وفي حال خسر الأول وتعادل الأخير ستكون الأفضلية لجنوى استناداً إلى المواجهتين المباشرتين بينهما.