شارة طحنون بن محمد للهجن تنطلق السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنطلق، صباح السبت، منافسات شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، في ثاني منافسات موسم سباقات الهجن 2020-2021، وتمثل الشارة تحدياً جديداً لملاك الهجن من خلال مشاركة فئة اللقايا، ومعها تبدأ الهجن مرحلة أخرى من السباقات في مختلف الميادين.

وتشمل الميادين التي ستحتضن السباقات كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

وتستمر شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد لسباقات الهجن على مدار 4 أسابيع لفئات «الفطامين» و«الحقايق» و«اللقايا»، وخصص الأسبوع الأول والذي ينطلق السبت لسن «الفطامين» لمسافة 1.5 كيلومتر تركض خلالها المطايا على مدى 10 أشواط منها 6 أشواط للأبكار و4 للجعدان، وفي الأسبوع الثاني تقام المنافسات على يومين فتركض «الحقايق» يوم 7 أغسطس في 10 أشواط منها 6 للبكار و4 للحقايق ولمسافة 3 كيلومترات، وفي يوم 8 أغسطس تبدأ «اللقايا» المنافسات بـ10 أشواط خصصت 6 أشواط للبكار و4 للجعدان ولمسافة 3 كيلومترات، وفي الأسبوع الثالث يوم 14 أغسطس تعود «الفطامين» من جديد لتركض مسافة 1.5 كيلومتر خصصت لها 10 أشواط منها 6 للبكار و4 للجعدان، وفي الأسبوع الأخير وختام تحديات الشارة تبدأ السباقات يوم 21 أغسطس تركض «الحقايق» على مدى 10 أشواط خصص منها 6 أشواط للبكار و 4 للجعدان، وتختتم شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان يوم 22 أغسطس مع منافسات سن «اللقايا» والتي تركض خلالها المطايا على مدى 10 أشواط منها 6 للبكار و4 للجعدان.

وتلقى شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، اهتماماً كبيراً من الملاك لوجود ثلاث فئات عمرية للمطايا، ويتوقع أن تشهد الشارة مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوجه الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير الذي يوليه سموه لرياضة سباقات الهجن من خلال الاهتمام الدائم والرعاية التي يقدمها لهذه الرياضة وملاك الهجن فيها، وأضاف بأن شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن 2020 والتي اختتمت الأسبوع الماضي باتت رفيقة للنجاح الذي يلازمها من خلال المشاركة الكبيرة لملاك الهجن والمستويات القوية التي قدمتها المطايا المشاركة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان: إن موسم سباقات الهجن يدشن السبت، تنافساً جديداً مع شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وقدم الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة لسموه والتوجيهات التي رفعت من مستوى المنافسات في جميع المهرجانات التي تحتضنها الدولة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان: إن تنوع السباقات في مختلف الميادين تأكيد حرص القيادة الحكيمة بدعم جميع ملاك الهجن قبيل انطلاقة الموسم والذي يتوقع أن يحمل المتعة والإثارة والقوة، وكذلك اهتمام القيادة بتعزيز وتطوير هذه الرياضة العربية الأصيلة والحفاظ على مكانتها في نفوس الأجيال وترسخ قيم عادات وتقاليد الآباء والأجداد في المجتمع.