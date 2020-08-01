بيريز أول سائق فورمولا1 يصاب بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد أن سائق فريق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز سيغيب عن جائزة بريطانيا الكبرى، الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأورد الحساب الرسمي للبطولة على موقع «تويتر»: «لن يشارك سيرخيو بيريز في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في نهاية الأسبوع الحالي، بعد خضوعه لفحص إيجابي لكشف كوفيد-19، مؤكداً أنه «يخضع لعزل ذاتي ونتمنى له التعافي سريعاً».

وبات بيريز أول سائق في بطولة العالم للفئة الأولى، يصاب بـ«كوفيد-19» الذي أدى تفشيه عالمياً إلى تأخير انطلاق الموسم من مارس/آذار إلى مطلع يوليو/تموز.

ووصف سيرخيو بيريز إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بـ«أحد أحزن الأيام في مسيرتي»، لاسيما أنه كان يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية لفريقه رايسينغ بوينت على حلبة سيلفرستون.

وقرر رايسنيغ بوينت الذي حصد 40 نقطة من السباقات الثلاثة الأولى (22 لبيريز و26 للكندي لاندو نوريس)، تعويض غياب بيريز بسائقه السابق الألماني نيكو هولكنبرغ الذي قاد للفريق جين كان اسمه فورس إنديا موسم 2011-2012 وبين 2014 و2016 قبل أن يتركه للانتقال إلى رينو الذي تخلى عنه في نهاية الموسم الماضي، وأصبح بالتالي من دون فريق.

وفي أول تصريح له بعد الكشف عن إصابته بالفيروس، قال ابن الثلاثين عاماً في مقطع فيديو: «أنا حزين للغاية. إنه بالتأكيد أحد أحزن الأيام في مسيرتي. من حجم التحضير الذي وضعناه في نهاية هذا الأسبوع لنكون جاهزين 100%، كنت أعرف أن لدي سيارة رائعة في تصرفي، وأن الفريق قام بعمل رائع».

وتابع: «أنا حزين حقاً لحدوث ذلك، لكنه يظهر مدى هشاشتنا جميعاً أمام هذا الفيروس. أتبع جميع تعليمات فيا (الاتحاد الدولي للسيارات)، وفريقي».