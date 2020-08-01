الذيد يسدل الستار على فعالياته الصيفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل نادي الذيد الستار على فعالياته الصيفية، بعدما حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الدولة بعد الطرح المتكامل لمنظومة نوعية بدأت من الخامس من يوليو/تموز وتواصلت على مدى شهر بباقة متنوعة من الفعاليات وصلت إلى 15 فعالية، ووفّر النشاط الصيفي الذي أقيم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي أجواءً مميزة للمشاركين من مختلف الأعمار عبر فتح المجال لهم لمنافسات رياضية مختلفة وثقافية وفنية إلى جانب المشاهدات المرئية والبرامج التي حققت حالة من الشغف في نفوسم.

وقال سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد: شهدت الفعاليات الصيفية برامج متنوعة ومشاركة مجتمعية رائعة قدمتها اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بالنادي طوال فترة النشاط الصيفي؛ حيث كانت هناك خطة استراتيجية لتسليط الضوء على الأنشطة التي من شأنها خلق جيل رياضي جديد.

وأشار خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية والإعلامية بالنادي إلى أهمية الأنشطة الصيفية التي جرى تنظيمها في ظل تحدي تقديمها عن بُعد؛ للحفاظ على صحة المشاركين، وإيصال البرامج لهم إلى منازلهم عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة لتنجح حقيقة في ملء فراغ أبنائنا الطلبة بما هو مفيد.

وأوضح الكتبي: إن فعاليات النشاط الصيفي بنادي الذيد شملت العشرات من الورش، ولفت إلى أن البرامج راعت الأطفال واليافعين والشباب وكافة أفراد المجتمع وكذلك المعاقين.