بيدرو: العين لم يغلق باب التعاقدات.. ومطمئن لقوة خط الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين، أنه يدرك الشعور بالقلق من البعض حول خط دفاع الفريق، والحديث عن معدل أعمار المدافعين، وأكد أنه يعمل على إيجاد أفضل الحلول، وقال: «هدفنا لا يقتصر على تعزيز قوة خط الدفاع فحسب؛ بل نسعى إلى إعداد فريق قوي على مستوى جميع الخطوط، وكما أظهرنا للجميع في الجزء الثاني من الموسم الماضي بأننا قادرون على تقديم الأفضل، سنعمل على أن نكون أكثر قوة وتلك هي استراتيجيتنا، والعقلية التي يفكر بها العين هي نحن أقوياء في كل مباراة وحتى الحصص التدريبية».

وعن تعاقدات النادي الأخيرة مع فهد حديد وإبراهيم الكعبي، قال: «فيما يتعلق باللاعبين المواطنين، دائماً ما نبحث عن الجودة لتحقيق الإضافة المرجوة، وبخصوص التعاقد مع حارس المرمى إبراهيم كنا نبحث عن المنافسة في هذا المركز الذي يضم حارس المنتخب الوطني خالد عيسى إلى جانب محمد سعيد بوسنده وحمد المنصوري، غير أننا نحتاج إلى 4 حراس مرمى وهذا هو السبب في التعاقد مع إبراهيم، أما فهد حديد فهو يمتلك المهارة التي نبحث عنها في سوق الانتقالات المحلي، وشخصياً أرحب كثيراً باللاعبين وأتمنى أن يحققا الإضافة المرجوة، ونحن مقبلون على موسم طويل ومنافسات قوية على الصعيدين المحلي والقاري ويتوجب علينا إيجاد الحلول المطلوبة في كل الأوقات».

وحول انتقال اللاعبين فلاح وليد وعلي عيد إلى كلباء وخورفكان على سبيل الإعارة، قال: «أعتقد أن الأمر طبيعي، لأن اللاعب الشاب يتوجب عليه دخول التحدي المهم الذي يقودهما إلى صفوف الفريق الأول، وفلاح وعيد لعبا لفترة طويلة ضمن فئة الرديف، وفي الفريق الأول لن تتاح لهم العديد من الفرص للظهور بمسابقة دوري الخليج العربي، ولهذا السبب لم نتردد في إعارتهما لفرق أخرى».

وعن استدعائه للاعبين علي البلوشي وسعود المهري وفهد الغيثي وسعود العبري إلى الفريق الأول أخيراً، قال: «استدعاء اللاعبين الشباب من الرديف وفرق الأكاديمية أمر أفكر فيه دائماً لأنهم إذا أظهروا مقدرات جيدة، وأهتم بالفئة العمرية ما بين 17 و18 و19 الذين يتمتعون بمهارات عالية لمنحهم الفرصة وعلينا أن ننظر لأكاديمية العين على أنها مستقبل النادي».