لايبزيج يمدد عقد أوباميكانو ويضع حداً لشائعات رحيله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم الجمعة عن تمديد عقد قلب دفاعه الفرنسي دايوت أوباميكانو لعامين إضافيين حتى صيف 2023، ليضع بذلك حداً للشائعات التي ربطته بالرحيل عن صفوفه.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي أن الأخير «مدد عقد لاعب قلب الدفاع دايوت أوباميكانو لمدة عامين حتى يونيو 2023».

ووصل الفرنسي (21 عاماً) إلى لايبزيج في يناير/كانون الثاني 2017 من ريد بول سالسبورج النمساوي، ووقع على عقد مدته أربعة أعوام ونصف العام حتى يونيو/حزيران 2021.

ومنذ وصوله إلى ألمانيا، خاض الفرنسي 111 مباراة مع لايبزيج في جميع المسابقات وساهم في بلوغ النادي دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات من أصل أربعة مواسم.

وبعد أن ساهم هذا العام في قيادة لايبزيج إلى المركز الثالث في الـ«بوندسليجا» وبلوغه الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم على حساب توتنهام الإنجليزي، ربطته بعض تقارير بالانتقال إلى أندية عدة أبرزها أرسنال الإنجليزي.

وقال أوباميكانو تعليقاً على تمديد عقده «أنا في لايبزيج منذ أكثر من ثلاث سنوات وتمكنت من النمو والتطور بشكل ثابت مع الفريق، أريد أن أستمر على هذا النحو ويوليان ناغلسمان هو مدرب بإمكانه أن يرفعني الى مستويات أعلى».

أما المدير الرياضي ماركوس كروتشي، فعلق على المسألة بالقول: «سعداء بتمديد عقدنا مع دايوت أوباميكانو باكراً، دايوت نضج وأصبح أحد أفضل المدافعين الدوليين مع لايبزيج في السنوات الأخيرة ولا تزال لديه القدرة الكبيرة للتطور عن عمر 21 عاماً فقط».