إصابة الحكم العراقي حازم حسين بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب الحكم الدولي العراقي السابق حازم حسين بفيروس «كورونا»، مما جعله يقوم بحجر نفسه داخل منزله في العاصمة العراقية بغداد.

ويعد الحكم الدولي السابق حازم حسين من أبرز حكام كرة القدم العراقية في تسعينات القرن الماضي، كما شارك في قيادة العديد من المباريات الدولية ومنها كأس العالم للناشئين في عام 2000، وبعد اعتزاله اللعب تحول إلى العمل بلجنة الحكام العراقيين، كما عمل في تشخيص وتحليل الحالات التحكيمية التي تحتاج إلى رؤية قانونية في بعض القنوات الفضائية العراقية والعربية، حيث نجح في هذا المجال بشكل لافت للنظر، لأنه كان شجاعاً في تشخيص الأخطاء، مما جعل آراءه يعتمد عليها في الكثير من القرارات التي يتخذها الاتحاد العراقي لكرة القدم أو لجنة الحكام التابعة له.

يذكر أن الوسط الرياضي العراقي شهد إصابة العشرات من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والموظفين بفيروس «كورونا»، كما فقد بعض نجومه في مقدمتهم النجم السابق للكرة العراقية أحمد راضي وزميله علي هادي.