النجف العراقي يتعاقد مع عبيدة كاظم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي العراقي، مع مهاجم نادي «دا غراندي» المالديفي، عبيدة كاظم، لتمثيل فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل بعد التشاور والتنسيق مع مدرب الفريق حسن أحمد.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن اللاعب عبيدة كاظم، وقع لنادي النجف لتمثيله في الموسم الجديد 2020-2021 قادماً من نادي دا غراندي المالديفي.

يذكر أن عبيدة يعد أحد المواهب العراقية البارزة، واستطاع أن يفرض نفسه في الدوري المالديفي، وتمكن من الحصول على لقب الهداف في الموسم الماضي.

وكان عبيدة قد شارك في برنامج «الأبطال» الذي عرض على قناة دبي وتدرب والتقى بنجوم عالميين مثل سالجادو ولوبس فيجو وغيرهما.